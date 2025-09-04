Mes gelly stickers Licornes

Des activités et des coloriages rassemblés dans ce livre totalement licornes ! Et pour encore plus d'amusement, des stickers colorés en gel pour tout décorer sont offerts ! Voilà un livre au look original grâce aux stickers en gel colorés et visibles à travers la couverture ! 32 pages d'activités et de coloriages raviront les fans de licornes, d'arcs-en-ciel, de caticornes et de leur univers merveilleux. Et pour encore plus de fun, des gelly stickers épais, colorés et super rigolos pour coller partout !