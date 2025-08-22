Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Nous les expulsés d’Alsace-Lorraine (1918-1922)

Jean-Louis Spieser

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A leur arrivée en Alsace-Lorraine en novembre 1918, les Français effectuèrent aussitôt un classement ethnique de la population. Etre né en Alsace ou dans l'ancien département de la Moselle, y habiter depuis des décennies, y avoir fondé une famille, avoir contribué à la prospérité de l'Elsass-Lothringen, n'étaient d'aucune protection pour ceux qui avaient le malheur d'avoir des parents nés outre-Rhin. Cent trente mille personnes, au bas mot — dont des Alsaciens-Mosellans germanophiles ou supposés tels — furent expulsées manu militari dès décembre 1918, en quelques jours, voire en quelques heures, avec de maigres bagages. Et cela, alors même que l'article 6 de la Convention d'armistice du 11 novembre, signée par la France, stipulait que toute évacuation des habitants était interdite.

Par Jean-Louis Spieser
Chez Yoran Embanner

|

Auteur

Jean-Louis Spieser

Editeur

Yoran Embanner

Genre

Entre deux guerres

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Nous les expulsés d’Alsace-Lorraine (1918-1922) par Jean-Louis Spieser

Commenter ce livre

 

Nous les expulsés d’Alsace-Lorraine (1918-1922)

Jean-Louis Spieser

Paru le 22/08/2025

240 pages

Yoran Embanner

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782367850795
9782367850795
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.