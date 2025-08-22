Nous les expulsés d’Alsace-Lorraine (1918-1922)

A leur arrivée en Alsace-Lorraine en novembre 1918, les Français effectuèrent aussitôt un classement ethnique de la population. Etre né en Alsace ou dans l'ancien département de la Moselle, y habiter depuis des décennies, y avoir fondé une famille, avoir contribué à la prospérité de l'Elsass-Lothringen, n'étaient d'aucune protection pour ceux qui avaient le malheur d'avoir des parents nés outre-Rhin. Cent trente mille personnes, au bas mot — dont des Alsaciens-Mosellans germanophiles ou supposés tels — furent expulsées manu militari dès décembre 1918, en quelques jours, voire en quelques heures, avec de maigres bagages. Et cela, alors même que l'article 6 de la Convention d'armistice du 11 novembre, signée par la France, stipulait que toute évacuation des habitants était interdite.