Mes recettes coup de coeur

La convivialité et le plaisir de recevoir passent par l'art de la table. Un plat choisi pour surprendre ses invités, la visite sur le marché du coin pour se procurer de bons produits de saison... tout ce qui contribue à concocter de bien belles recettes pour la joie de la famille, à partager entre amis. Chaque page détaille des recettes simples mais savoureuses, indispensables pour créer des moments d'amitié et de plaisir autour de la table. Que vous soyez débutant ou cuisinier confirmé, ce livre vous invite à découvrir des instants précieux, apportant douceur et plaisir à ceux qui comptent le plus pour vous.