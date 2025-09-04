Behind Hell

Attention, ce roman contient des scènes difficiles pouvant heurter la sensibilité des lecteurs Déconseillé aux moins de 18 ans. L'édition avec jaspage est une édition limitée. Après épuisement des stocks avec jaspage, le livre sera édité en version classique avec tranche blanche. Dans l'enfer de sa cage, elle ne ressent plus rien. Il va lui transmettre sa fureur. 21 h 02 : la voiture d'Evy tombe en panne sur le bord de la route. 21 h 10 : tandis qu'elle attend son père, la jeune femme se fait kidnapper par trois hommes. 9 h 12 : le temps est suspendu, l'horreur ne cesse de croître. Séquestrée, torturée et violée, Evy s'éteint peu à peu. Lorsqu'un nouveau captif arrive dans la cellule voisine, elle ne réagit même pas. Mais ce dernier, qui ne peut accepter l'apathie d'Evy, la pousse dans ses retranchements. Peu importe qu'elle le méprise tant qu'elle ne baisse pas les bras. Alors que leurs geôliers cherchent à les briser en faisant d'eux les pantins de leurs programmes sexuels sordides, Evy et Silas vont devoir s'accrocher à l'espoir de s'enfuir. Ainsi qu'au frisson qui naît entre eux, d'abord impensable, ensuite indéniable, et peut-être finalement plus fort que tout.