Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Behind Hell

Hely Ka

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Attention, ce roman contient des scènes difficiles pouvant heurter la sensibilité des lecteurs Déconseillé aux moins de 18 ans. L'édition avec jaspage est une édition limitée. Après épuisement des stocks avec jaspage, le livre sera édité en version classique avec tranche blanche. Dans l'enfer de sa cage, elle ne ressent plus rien. Il va lui transmettre sa fureur. 21 h 02 : la voiture d'Evy tombe en panne sur le bord de la route. 21 h 10 : tandis qu'elle attend son père, la jeune femme se fait kidnapper par trois hommes. 9 h 12 : le temps est suspendu, l'horreur ne cesse de croître. Séquestrée, torturée et violée, Evy s'éteint peu à peu. Lorsqu'un nouveau captif arrive dans la cellule voisine, elle ne réagit même pas. Mais ce dernier, qui ne peut accepter l'apathie d'Evy, la pousse dans ses retranchements. Peu importe qu'elle le méprise tant qu'elle ne baisse pas les bras. Alors que leurs geôliers cherchent à les briser en faisant d'eux les pantins de leurs programmes sexuels sordides, Evy et Silas vont devoir s'accrocher à l'espoir de s'enfuir. Ainsi qu'au frisson qui naît entre eux, d'abord impensable, ensuite indéniable, et peut-être finalement plus fort que tout.

Par Hely Ka
Chez Adonia

|

Auteur

Hely Ka

Editeur

Adonia

Genre

Romance sexy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Behind Hell par Hely Ka

Commenter ce livre

 

Behind Hell

Hely Ka

Paru le 04/09/2025

304 pages

Adonia

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487986084
9782487986084
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.