Cent poèmes pour voyager. Avec le temps, les usagers des transports franciliens ont pris l'habitude de découvrir des poèmes dans le métro. Ces textes sont ceux des lauréats du Grand Prix de Poésie de la RATP, devenu au fil des ans un rendez-vous immanquable des amoureux des mots. Ouvert à tous les poètes amateurs - enfants, jeunes ou adultes, de tous âges et de toutes régions de France -, ce concours a rassemblé cette année quelque 13 500 participants. Tous ne sont pas primés, mais cent finalistes ont la chance de voir leur texte publié dans cette anthologie, disponible en librairie pour la première fois. Haïku, slam, vers libres, rimes ou prose... Toutes les formes et toutes les tonalités y sont permises, pour peu qu'elles viennent accompagner nos vies bousculées d'un peu de poésie.