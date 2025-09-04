Un drôle d'inventaire coloré et poétique pour les tout-petits, qui fait suite à J'aime, un classique de l'Agrume. J'aime pas : les fantômes, la varicelle, les crottes de bique, le shampoing... Un inventaire poétique et amusant, illustré uniquement par des aplats de couleurs et des ronds découpés dans les pages. Grâce à la magie de la superposition, un rond rose devient un trou dans la chaussette, des petits ronds jaunes des noyaux de cerise, et de grands ronds blancs le lait en ébullition. Une expérience ludique et surprenante qui stimule le regard des tout-petits. Emmanuelle Bastien reprend le principe de J'aime pour proposer un deuxième album en miroir, toujours aussi fort et sensible.