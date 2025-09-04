Inscription
#Album jeunesse

J'aime pas

Emmanuelle Bastien

ActuaLitté
Un drôle d'inventaire coloré et poétique pour les tout-petits, qui fait suite à J'aime, un classique de l'Agrume. J'aime pas : les fantômes, la varicelle, les crottes de bique, le shampoing... Un inventaire poétique et amusant, illustré uniquement par des aplats de couleurs et des ronds découpés dans les pages. Grâce à la magie de la superposition, un rond rose devient un trou dans la chaussette, des petits ronds jaunes des noyaux de cerise, et de grands ronds blancs le lait en ébullition. Une expérience ludique et surprenante qui stimule le regard des tout-petits. Emmanuelle Bastien reprend le principe de J'aime pour proposer un deuxième album en miroir, toujours aussi fort et sensible.

Par Emmanuelle Bastien
Chez L'Agrume

|

Auteur

Emmanuelle Bastien

Editeur

L'Agrume

Genre

Tout-carton

J'aime pas

Emmanuelle Bastien

Paru le 04/09/2025

16 pages

L'Agrume

9,90 €

9782487071292
