La routine des audacieux

La performance n'est pas une qualité innée mais un état que l'on peut atteindre. Nous sommes tous dotés de talents naturels susceptibles de changer le monde. Mais certains ont trouvé la clé qui permet de les faire rayonner. David Nicolas nous offre une boîte à outils des meilleurs routines et protocoles dans les domaines de la santé, de la longévité, du bien-être et de la performance personnelle et professionnelle. Il explique pourquoi ces "hacks" fonctionnent et comment les intégrer dans notre quotidien.