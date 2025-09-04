Inscription
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
#Essais

La routine des audacieux

Alexandre Dana, David Nicolas

La performance n'est pas une qualité innée mais un état que l'on peut atteindre. Nous sommes tous dotés de talents naturels susceptibles de changer le monde. Mais certains ont trouvé la clé qui permet de les faire rayonner. David Nicolas nous offre une boîte à outils des meilleurs routines et protocoles dans les domaines de la santé, de la longévité, du bien-être et de la performance personnelle et professionnelle. Il explique pourquoi ces "hacks" fonctionnent et comment les intégrer dans notre quotidien.

Par Alexandre Dana, David Nicolas
Chez Eyrolles

|

Auteur

Alexandre Dana, David Nicolas

Editeur

Eyrolles

Genre

Carrière et réussite

La routine des audacieux

David Nicolas

Paru le 04/09/2025

259 pages

Eyrolles

19,90 €

9782416021060
