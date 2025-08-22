Vive l'école autour du monde

Voici comment les enfants du Kenya, des Etats-Unis, d'Inde, d'Argentine, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, de Suisse ou de l'Arctique vivent leur école : à leur manière ! Mais l'essentiel pour eux, comme pour toi, est d'avoir le droit d'apprendre mille choses sur le monde, de grandir en se faisant des amis. Ah ! Une différence tout de même : sur le chemin de leur école, certains rencontrent parfois des ours polaires ou des crocodiles !