#Essais

Les secrets d'un mentaliste pour obtenir tout ce que vous désirez !

Pierr Cika

Découvrez les clés insoupçonnées du mentalisme appliquées à votre vie quotidienne et professionnelle. En suivant les conseils du mentaliste Pierr Cika, apprenez à maîtriser l'art de la première impression, découvrez comment captiver votre auditoire, et devenez un expert pour analyser les micro-expressions et lire entre les lignes. Entre psychologie, communication et intelligence relationnelle, ce livre est un véritable guide pratique pour obtenir tout ce que vous désirez. Préparez-vous à révéler votre potentiel caché et devenez le seul maître de votre destin.

Par Pierr Cika
Chez Mango Editions

|

Auteur

Pierr Cika

Editeur

Mango Editions

Genre

Communication interpersonnelle

Les secrets d'un mentaliste pour obtenir tout ce que vous désirez !

Pierr Cika

Paru le 22/08/2025

160 pages

Mango Editions

16,95 €

9782317038082
