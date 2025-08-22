Les secrets d'un mentaliste pour obtenir tout ce que vous désirez !

Découvrez les clés insoupçonnées du mentalisme appliquées à votre vie quotidienne et professionnelle. En suivant les conseils du mentaliste Pierr Cika, apprenez à maîtriser l'art de la première impression, découvrez comment captiver votre auditoire, et devenez un expert pour analyser les micro-expressions et lire entre les lignes. Entre psychologie, communication et intelligence relationnelle, ce livre est un véritable guide pratique pour obtenir tout ce que vous désirez. Préparez-vous à révéler votre potentiel caché et devenez le seul maître de votre destin.