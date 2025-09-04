There are no saints

Elle sait qu'il n'est pas un saint, mais elle ne se doute pas qu'elle danse avec le diable. Cole Blackwell aime avoir le contrôle. Riche, célèbre et respecté, c'est le sculpteur le plus en vogue de San Francisco. Son seul point faible ? Des pulsions qu'il dissimule soigneusement aux yeux de tous. En réalité, ce n'est pas seulement un artiste : c'est un prédateur, et la ville est son terrain de chasse. Mara Eldritch n'est personne. Fauchée et brisée par la vie, elle cumule trois emplois tout en peignant des oeuvres que personne ne verra jamais. Lorsque Cole apprend qu'elle a échappé à une mort certaine, elle devient sa principale obsession. Il n'a alors plus qu'une envie : la posséder. Il perd le contrôle, enfreignant les règles qui lui avaient permis jusque-là de cacher sa véritable nature au monde. Il peut lui obtenir tout ce qu'elle veut et faire d'elle une artiste renommée, mais quel en sera le prix à payer ?