Faire avec la fragilité

Face à la fragilité croissante des équipes, des organisations - et à leur propre vulnérabilité - les managers sont appelés à développer une posture nouvelle. Identifier ces fragilités, en permettre l'expression et les intégrer dans toutes les dimensions de leur pratique managériale : stratégie, communication, accompagnement... tel est le défi. Ce livre propose d'éclairer la notion de fragilité dans ses multiples formes contemporaines, ainsi que les réactions qu'elle suscite - du déni à l'attitude victimaire. Son ambition : offrir aux managers un large éventail de pratiques concrètes pour composer avec la fragilité au quotidien. Une trentaine de contributions de terrain - managers, élus, entrepreneurs, spécialistes de la stratégie ou de l'accompagnement - enrichissent l'ouvrage de cas d'entreprises, d'expériences vécues et de témoignages parfois décalés. Conçu en chapitres courts, chacun accompagné d'un résumé et de pistes de réflexion, ce livre donne des clés pour concilier performance, finesse d'analyse, tact et retenue dans l'action. Il propose une perspective forte : considérer la fragilité non comme une faiblesse, mais comme une source d'enrichissement, de compétences renouvelées et d'épanouissement managérial.