L'odeur de la mer

Un éloge de la lenteur, une ode à la Méditerranée et à la mer, sensuelle et passionnée, à qui l'auteur rend toute sa beauté et son côté sauvage et inspirant. Fabio Fiori se définit comme un vagabond infatigable qui voyage à pied, à vélo ou à voile. Au gré des rencontres qui jalonnent ses marches le long des rives méditerranéennes, il nous dévoile une nature source d'enchantement. Par l'évocation des sens, l'attention portée aux éléments, aux plantes ou aux monuments, les chemins côtiers sont réhabilités sous les pas et la plume de l'auteur, en toute saison, loin des plages surpeuplées et des littoraux altérés. Engagé et empreint de poésie, ce texte propose au lecteur d'écouter la voix de la mer, revendiquée comme un bien commun, mais aussi d'en percevoir les couleurs, de la toucher et d'en sentir l'odeur puisqu'il s'agit avant tout d'un rapport olfactif que Fabio Fiori entretient avec le monde marin. Un éloge de la lenteur, à l'ère de l'accélération du temps social et de l'hyperconnexion, une ode à la Méditerranée, sensuelle et passionnée, à laquelle sont rendues toute sa beauté et sa dimension sauvage et inspirante.