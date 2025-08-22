Inscription
On se fait une pause ?

Sophie Rauch

ActuaLitté
Au travail, que faites-vous quand vous ne faites rien ? Etes-vous productif tous les jours, de 9h à 18h, sans interruption ? Si oui, félicitations, vous êtes une IA. Si non, il vous arrive donc de pratiquer, comme 99 % de vos collègues, le non-travail. Le non-travail caractérise tous les instants où l'on ne travaille pas, ou pas complètement, au travail. Pause cigarette, ragots à la machine à café, procrastination sur Internet, mais aussi réunions interminables ou team building imposé : chacun a sa propre définition du non-travail. Pour un manager, les interruptions peuvent être considérées comme partie intégrante de ses missions, alors qu'un collaborateur les comptabilisera comme une perte de temps. Autre exemple, la pause déjeuner peut être un pur instant de détente comme une continuité des échanges professionnels. Les frontières entre travail et non-travail sont floues et propres à chacun : régler un bug informatique, débriefer une réunion entre collègues, prendre un instant pour se recentrer, est-ce du non-travail ? En tentant de distinguer travail et non-travail, nous verrons qu'ils sont en fait plus articulés qu'opposés, et que le non-travail a beaucoup de choses à dire sur les comportements organisationnels. Il incarnele travail dans toute sa quotidienneté, bien loin des injonctions au travail sérieux, perpétuel, utile et efficace. Ce livre, adapté d'un travail de thèse, propose de dresser avec humour un panorama du non-travail à travers une journée "type" , nous dévoilant la face cachée du travail et de ses valeurs. Acte de résistance, désengagement, ou plus simplement comportement humain ? Ce livre invite le lecteur à se questionner sur sa propre pratique, et plus largement sur le sens qu'il met dans son travail au quotidien

Par Sophie Rauch
Chez Vuibert

|

Auteur

Sophie Rauch

Editeur

Vuibert

Genre

Sociologie du travail

On se fait une pause ?

Sophie Rauch

Paru le 22/08/2025

224 pages

Vuibert

19,90 €

9782311628470
