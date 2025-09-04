Le génie de Pascal s'est étendu à tous les domaines : mathématiques, physique, ingénierie, philosophie, littérature... Mais ce prodige, d'une grande précocité pour l'intelligence de la tête, avait tout à apprendre pour l'intelligence du coeur. Avec sa petite soeur Jacqueline, une enfant aussi géniale que lui, Pascal témoigne de ce qui fait sens dans l'existence humaine : non le pouvoir des rois, non la raison des savants, mais l'amour et la volonté qui grandissent dans une quête de sagesse. Entrons, par cet ouvrage, au coeur de ses pensées.