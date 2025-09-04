Inscription
#Essais

Pascal

Fabien Amouroux, Tram Ahn Vo

ActuaLitté
Le génie de Pascal s'est étendu à tous les domaines : mathématiques, physique, ingénierie, philosophie, littérature... Mais ce prodige, d'une grande précocité pour l'intelligence de la tête, avait tout à apprendre pour l'intelligence du coeur. Avec sa petite soeur Jacqueline, une enfant aussi géniale que lui, Pascal témoigne de ce qui fait sens dans l'existence humaine : non le pouvoir des rois, non la raison des savants, mais l'amour et la volonté qui grandissent dans une quête de sagesse. Entrons, par cet ouvrage, au coeur de ses pensées.

Par Fabien Amouroux, Tram Ahn Vo
Chez Editions Ancrages

|

Auteur

Fabien Amouroux, Tram Ahn Vo

Editeur

Editions Ancrages

Genre

Pascal

Pascal

Fabien Amouroux

Paru le 04/09/2025

84 pages

Editions Ancrages

10,90 €

ActuaLitté
9782385941512
