Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Je prépare ma classe avec l’IA - élémentaire

Mickaël Bertrand

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Pour une IA au service de l'enseignant L'intelligence artificielle offre de nombreuses opportunités pour relever des défis majeurs de l'éducation. Elle permet entre autres d'innover pour motiver, de différencier, d'intégrer, etc. à condition d'être utilisée à bon escient par l'enseignant. Il est donc dans notre intérêt de la maîtriser pour que son application dans le domaine éducatif réponde aux principes fondamentaux d'inclusion et d'équité et soit source de progrès. C'est à cet objectif que répond l'ouvrage. Résolument pratique et centré sur des doubles-pages donnant des exemples d'usage des IA génératives au service de la réussite scolaire, il permet de donner aux professeurs tous les outils pour faciliter la préparation de la classe (construire sa programmation, ses séquences, des activités ludiques, des activités différenciées, etc.) et exploiter au mieux le potentiel de l'IA ; Chaque double page est construite de la façon suivante : - un éclairage pédagogique de quelques lignes légitimant le choix de l'approche (ex. : qu'est-ce que l'effet test pour l'utilisation des quizz), - un prompt téléchargeable pour générer la ressource et la personnaliser, - des pistes d'approfondissement ou de prolongements, - des contextes d'utilisation de la ressource dans le cadre de pratiques de classe (réactivation des pré-acquis, questions de vérification de la compréhension, etc.)

Par Mickaël Bertrand
Chez Vuibert

|

Auteur

Mickaël Bertrand

Editeur

Vuibert

Genre

Formation

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Je prépare ma classe avec l’IA - élémentaire par Mickaël Bertrand

Commenter ce livre

 

Je prépare ma classe avec l’IA - élémentaire

Mickaël Bertrand

Paru le 22/08/2025

160 pages

Vuibert

18,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782311222678
9782311222678
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.