Je prépare ma classe avec l’IA - élémentaire

Pour une IA au service de l'enseignant L'intelligence artificielle offre de nombreuses opportunités pour relever des défis majeurs de l'éducation. Elle permet entre autres d'innover pour motiver, de différencier, d'intégrer, etc. à condition d'être utilisée à bon escient par l'enseignant. Il est donc dans notre intérêt de la maîtriser pour que son application dans le domaine éducatif réponde aux principes fondamentaux d'inclusion et d'équité et soit source de progrès. C'est à cet objectif que répond l'ouvrage. Résolument pratique et centré sur des doubles-pages donnant des exemples d'usage des IA génératives au service de la réussite scolaire, il permet de donner aux professeurs tous les outils pour faciliter la préparation de la classe (construire sa programmation, ses séquences, des activités ludiques, des activités différenciées, etc.) et exploiter au mieux le potentiel de l'IA ; Chaque double page est construite de la façon suivante : - un éclairage pédagogique de quelques lignes légitimant le choix de l'approche (ex. : qu'est-ce que l'effet test pour l'utilisation des quizz), - un prompt téléchargeable pour générer la ressource et la personnaliser, - des pistes d'approfondissement ou de prolongements, - des contextes d'utilisation de la ressource dans le cadre de pratiques de classe (réactivation des pré-acquis, questions de vérification de la compréhension, etc.)