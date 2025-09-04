Messages des guides de lumière

Les Guides de Lumière sont des êtres célestes qui veillent sur nous depuis le Monde invisible et subtil. Messagers d'amour et de vérité, ils éclairent notre chemin, dissipent nos doutes et nous offrent soutien et réconfort. Ce coffret contient 48 cartes superbement illustrées et un livre de 220 pages pour interpréter le message et la symbolique de chaque carte. Tirage après tirage, vous pourrez vous connecter à vos guides et recevoir leurs précieux enseignements, emplis de bienveillance et de douceur. Alors ouvrez grand votre coeur et laissez la lumière des guides infuser votre quotidien !