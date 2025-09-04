Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

This Might Hurt

Isabella Rotman

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Que vous cherchiez des conseils sur vos relations, votre carrière, vos finances ou tout autre domaine de votre vie, cet oracle vous délivrera des conseils précieux pour vous guider au quotidien. Grâce aux 10 cartes supplémentaires, célébrant l'inclusion et la diversité, vous recevrez des messages pertinents qui approfondiront vos tirages. Avec cet outil de divination unique et simple d'utilisation, le Lenormand n'aura plus de secret pour vous !

Par Isabella Rotman
Chez Good mood dealer by Exergue

|

Auteur

Isabella Rotman

Editeur

Good mood dealer by Exergue

Genre

Arts divinatoires

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur This Might Hurt par Isabella Rotman

Commenter ce livre

 

This Might Hurt

Isabella Rotman

Paru le 18/09/2025

Good mood dealer by Exergue

27,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385781040
9782385781040
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.