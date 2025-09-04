Inscription
#Imaginaire

Danse macabre

Satiah Garcia

ActuaLitté
Au Cirque des ombres, même une ancienne policière devenue acrobate peut trouver sa place, mais ça ne veut pas dire qu'elle jette l'éponge ! Les vampires meurtriers n'ont qu'à bien se tenir ! Anastasia Belov ne fait plus partie de la brigade criminelle, mais pas question qu'elle lâche son enquête ! L'assassin court toujours. Et en plus, c'est un vampire. Car oui, Anastasia le sait désormais, ces créatures de la nuit existent. Et elles sont dangereuses. Surtout le spécimen qu'elle poursuit. Il espère renverser les mortels grâce au retour de Dracula, le Seigneur Vampirique. Rien que ça ! Anastasia est bien décidée à le traquer, au péril de sa vie. Dans sa quête, elle va pouvoir compter sur l'aide d'Alekseï, son ancien acolyte, et surtout sur Vladimir, le séduisant et ténébreux vampire du Cirque des ombres. Tic tac, dépêchez-vous, le temps presse !

Par Satiah Garcia
Chez Alter Real éditions

|

Auteur

Satiah Garcia

Editeur

Alter Real éditions

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

Retrouver tous les articles sur Danse macabre par Satiah Garcia

Commenter ce livre

 

Danse macabre

Satiah Garcia

Paru le 18/09/2025

372 pages

Alter Real éditions

19,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385754822
9782385754822
© Notice établie par ORB
plus d'informations

