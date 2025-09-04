Danse macabre

Au Cirque des ombres, même une ancienne policière devenue acrobate peut trouver sa place, mais ça ne veut pas dire qu'elle jette l'éponge ! Les vampires meurtriers n'ont qu'à bien se tenir ! Anastasia Belov ne fait plus partie de la brigade criminelle, mais pas question qu'elle lâche son enquête ! L'assassin court toujours. Et en plus, c'est un vampire. Car oui, Anastasia le sait désormais, ces créatures de la nuit existent. Et elles sont dangereuses. Surtout le spécimen qu'elle poursuit. Il espère renverser les mortels grâce au retour de Dracula, le Seigneur Vampirique. Rien que ça ! Anastasia est bien décidée à le traquer, au péril de sa vie. Dans sa quête, elle va pouvoir compter sur l'aide d'Alekseï, son ancien acolyte, et surtout sur Vladimir, le séduisant et ténébreux vampire du Cirque des ombres. Tic tac, dépêchez-vous, le temps presse !