Comment l'industrie crée de l'emploi aujourd'hui ?

L'un des problèmes de la réindustrialisation est qu'on peut voir les emplois directs créés, mais qu'il est difficile de mesurer l'effet indirect de l'industrie sur l'emploi. C'est tout l'objet de cette étude qui estime combien d'emplois directs et indirects nets ont été créés par l'industrie en France depuis 2010, année de stabilisation après plusieurs décennies de désindustrialisation. L'autrice met en parallèle cette estimation des emplois indirects nets créés par l'industrie, étayée par la littérature existante, avec le ressenti d'acteurs publics et d'industriels. Elle dresse également un état des lieux de l'industrie française et européenne, en identifiant ses secteurs et régions dynamiques.