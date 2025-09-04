Inscription
#Essais

Droit du travail, droit vivant

Jean-Emmanuel Ray

ActuaLitté
Savoir comment fonctionne la période d'essai ou une clause de mobilité, si l'on peut être sanctionne ? pour avoir refusé de te ? le ? travailler ou suite a` des dérapages un samedi soir sur TikTok, a` quelles conditions l'entreprise peut licencier en cas de difficultés économiques ou quels sont les avantages et inconvénients d'une rupture conventionnelle : voilà des questions auxquelles tout salarie ? et tout employeur devraient pouvoir répondre. De ? libe ? re ? ment accessible au non-spécialiste, cet ouvrage veut faire connaître, mais surtout comprendre de l'intérieur cette matière passionnante qu'est le droit du travail d'aujourd'hui, confronté à deux vertigineux défis en termes de conditions de travail, mais aussi d'emploi : la Transition énergétique, et la Révolution numérique : ChatGPT a effectivement de quoi faire peur aux travailleurs de savoir... . Consacre ? a` la relation individuelle (embauche, exécution, rupture) puis aux rapports collectifs de travail (du comité social et économique aux conflits collectifs), cet ouvrage a bien sûr intègre ? les derniers textes légaux. Car entre 2017 et 2024, le Code du travail a été refonde ? , donnant priorité a` l'accord d'entreprise sur la branche, redéfinissant le motif économique de licenciement, libérant (un peu) le télétravail ou encourageant les restructurations. Sans oublier la loi sur l'abandon de poste-démission du 21 décembre 2022, les retraites du 14 avril 2023 ou la loi "Partage de la valeur" du 29 novembre 2023. Vous saurez enfin comment interpréter les évolutions jurisprudentielles les plus récentes : tsunami de l'acceptation jurisprudentielle d'une preuve déloyale, hier irrecevable (Ass. Pl. , 22 décembre 2023), obligation de reclassement en télétravail au domicile (CS, 29 mars 2023), rupture d'essai (CS, 25 janvier 2023), refus d'une mobilité (CS, 25 janvier 2023), liberté d'expression au temps des réseaux sociaux (CS, 9 novembre 2022), rupture conventionnelle (CS, 13 mars 2024) Dans un style vivant et avec de multiples exemples concrets, vous suivrez la vie professionnelle d'un salarie ? . Questionnaires d'auto-évaluation et mini-cas pratiques permettent au lecteur de faire régulièrement le point.

Par Jean-Emmanuel Ray
Chez Lamy liaisons

Auteur

Jean-Emmanuel Ray

Editeur

Lamy liaisons

Genre

Droit du travail et de l'emplo

Droit du travail, droit vivant

Jean-Emmanuel Ray

Paru le 04/09/2025

782 pages

Lamy liaisons

48,00 €

ActuaLitté
9782385361341
© Notice établie par ORB
