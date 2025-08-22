Préparez-vous efficacement à l'épreuve de la note aux concours La note ou note sur dossier est une épreuve majeure de nombreux concours administratifs, qu'ils soient externes, internes ou 3e concours. C'est un exercice délicat, souvent nouveau pour les candidats, qui exige un savoir-faire précis et un bon entraînement. Note de synthèse, note administrative, note avec propositions : autant de libellés d'épreuves de concours ou d'examen qui supposent l'analyse d'un dossier de documents puis la rédaction d'une note. Le sujet de la note est également fréquemment assorti d'une ou deux questions à réponse courte (s'appuyant ou non sur le dossier) auxquelles le candidat doit répondre dans le temps imparti. Les candidats trouveront dans cette nouvelle édition une méthodologie complète et détaillée permettant la rédaction d'une note ainsi que des réponses aux questions. Pour un entraînement dans les conditions réelles de l'épreuve, trois exemples commentés et corrigés de sujets de note et de questions sont proposés.