Entrez dans le royaume mystique de la Reine Mab... Reine des fées et gardienne de la sagesse ancestrale, Mab vous ouvre les portes d'un univers empli de magie, de puissance et de mystère. A travers cet oracle inspiré des légendes et de la poésie shakespearienne, laissez-vous guider par ses enseignements et retrouvez votre force intérieure. Chaque carte est une invitation à explorer votre intuition, à embrasser le féminin sacré et à renouer avec la magie qui sommeille en vous. Que vous cherchiez des réponses, du réconfort ou un éclairage sur votre chemin de vie, L'Oracle de la Reine Mab vous offre un miroir enchanteur pour révéler votre vérité. Oserez-vous écouter son appel et réveiller la souveraine qui dort en vous ?