Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Les meilleures expériences à Londres

Lonely Planet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Pour vivre la destination au plus près Un guide rédigé par des auteurs qui habitent Londres depuis des années et en connaissent tous les secrets. Des pages thématiques et des suggestions de balades pour élaborer sa propre feuille de route en fonction de ses goûts et de ses envies. Chaque chapitre de quartier est organisé autour d'expériences pour sortir des sentiers battus, découvrir les sites incontournables de manière originale, changer sa manière de voyager - Assister à un spectacle à la Royal Opera House, au Theatre Royal Drury Lane ou au théâtre du Globe - Prendre un thé dans les jardins du palais de Buckingham - Grimper au sommet des spectaculaires gratte-ciel de la City - Se ressourcer dans des jardins cachés - Faire le plein de victuailles sur les marchés de South Bank ou de l'East End - Admirer les plus beaux murs de Street Art à South Bank, Shoreditch ou Portobello Road - Ecouter un concert dans un club de Shoreditch - Tester l'une des brasseries de Hackney Wick ou de Bermondsey - Longer la Lea à vélo... Des pages magazine écrites par des experts sur les gratte-ciel de l'après-guerre, le goût pour le gothique des romantiques anglais, les stations abandonnées du métro, la cuisine chinoise à Londres... Des suggestions d'excursions : Canterbury, Oxford, Cambridge... De nombreuses cartes simplifiées pour se localiser en un coup d'oeil et un plan détachable de la ville.

Par Lonely Planet
Chez Lonely Planet

|

Auteur

Lonely Planet

Editeur

Lonely Planet

Genre

Angleterre - Londres

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les meilleures expériences à Londres par Lonely Planet

Commenter ce livre

 

Les meilleures expériences à Londres

Lonely Planet

Paru le 04/09/2025

262 pages

Lonely Planet

15,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384927555
9782384927555
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.