Les meilleures expériences à Londres

Pour vivre la destination au plus près Un guide rédigé par des auteurs qui habitent Londres depuis des années et en connaissent tous les secrets. Des pages thématiques et des suggestions de balades pour élaborer sa propre feuille de route en fonction de ses goûts et de ses envies. Chaque chapitre de quartier est organisé autour d'expériences pour sortir des sentiers battus, découvrir les sites incontournables de manière originale, changer sa manière de voyager - Assister à un spectacle à la Royal Opera House, au Theatre Royal Drury Lane ou au théâtre du Globe - Prendre un thé dans les jardins du palais de Buckingham - Grimper au sommet des spectaculaires gratte-ciel de la City - Se ressourcer dans des jardins cachés - Faire le plein de victuailles sur les marchés de South Bank ou de l'East End - Admirer les plus beaux murs de Street Art à South Bank, Shoreditch ou Portobello Road - Ecouter un concert dans un club de Shoreditch - Tester l'une des brasseries de Hackney Wick ou de Bermondsey - Longer la Lea à vélo... Des pages magazine écrites par des experts sur les gratte-ciel de l'après-guerre, le goût pour le gothique des romantiques anglais, les stations abandonnées du métro, la cuisine chinoise à Londres... Des suggestions d'excursions : Canterbury, Oxford, Cambridge... De nombreuses cartes simplifiées pour se localiser en un coup d'oeil et un plan détachable de la ville.