Les meilleures expériences en Ecosse

Lonely Planet

Pour vivre la destination au plus près Un guide Lonely Planet pour s'imprégner de la culture, de l'art de vivre et des paysages sauvages écossais et vivre une expérience immersive du pays. Regarder, marcher, écouter, sentir, goûter, un guide qui fait appel à tous les sens pour vivre intensément son séjour. Des pages introductives thématiques pour aborder le pays sous tous les angles : dégustation du whisky, randonnées à pied ou à vélo, gastronomie, festivals, particularités insulaires... Les régions écossaises à ne pas manquer (Edinburgh, Glasgow, Stirling, Fife et Perthshire, îles du Sud, Highlands, Skye et Hébrides, Orcades, Shetland) traitées sous forme d'activités, de promenades et de visites incontournables ou insolites. Participez à l'étonnant festival Fringe qui se tient en août à Edimbourg ; profitez de la gastronomie et de la scène culturelle de Glasgow ; explorez châteaux, palais et forteresses ponctuant les terres écossaises ; naviguez d'île en île dans les Hébrides intérieures... Des cartes des principales régions et des clés pour construire son trajet en un clin d'oeil. De nombreuses propositions de randonnées à pied ou à vélo, d'escapades en voiture ou en ferry pour rejoindre des sites archéologiques perdus, des plages désertes, des sites naturels grandioses, des distilleries prestigieuses ou des restaurants inoubliables. Et toujours : des informations pratiques pour préparer son séjour et ses visites. Une carte détachable du pays avec les incontournable par région et des propositions d'itinéraires.

Par Lonely Planet
Chez Lonely Planet

Auteur

Lonely Planet

Editeur

Lonely Planet

Genre

Ecosse

Les meilleures expériences en Ecosse

Lonely Planet

Paru le 04/09/2025

294 pages

Lonely Planet

17,90 €

Scannez le code barre 9782384927548
9782384927548
© Notice établie par ORB
