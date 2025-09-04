Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Les meilleures expériences à Rome

Lonely Planet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Pour vivre la destination au plus près Un guide rédigé par des auteurs qui habitent Rome depuis des années et en connaissent tous les secrets. Des pages thématiques et des suggestions de balades pour élaborer sa propre feuille de route en fonction de ses goûts et de ses envies. Chaque chapitre de quartier est organisé autour d'expériences pour sortir des sentiers battus, découvrir les sites incontournables de manière originale, changer sa manière de voyager : assister à un opéra dans les thermes de Caracalla, découvrir les illusions optiques du Palazzo Spada, rechercher les secrets de l'île Tibérine, goûter aux spécialités de l'ancien ghetto, explorer les trésors baroques de la ville (oeuvres du Caravage, palais Barberini...), faire ses emplettes au marché aux puces de Porta Portese, le plus vieux de la capitale italienne, canoter sur le lac de la villa Borghèse, la via Appia à vélo... Des pages magazine écrites par des experts sur les aqueducs romains, les édifices de la période fasciste, les places de la ville, les chats... Des suggestions d'excursions : les plages de Nettuno, le lac de Castel Gondolfo, les vins de Castelli Romani... De nombreuses cartes simplifiées pour se localiser en un coup d'oeil et un plan détachable de la ville.

Par Lonely Planet
Chez Lonely Planet

|

Auteur

Lonely Planet

Editeur

Lonely Planet

Genre

Italie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les meilleures expériences à Rome par Lonely Planet

Commenter ce livre

 

Les meilleures expériences à Rome

Lonely Planet

Paru le 04/09/2025

310 pages

Lonely Planet

15,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384927371
9782384927371
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.