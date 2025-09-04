Les meilleures expériences à Rome

Pour vivre la destination au plus près Un guide rédigé par des auteurs qui habitent Rome depuis des années et en connaissent tous les secrets. Des pages thématiques et des suggestions de balades pour élaborer sa propre feuille de route en fonction de ses goûts et de ses envies. Chaque chapitre de quartier est organisé autour d'expériences pour sortir des sentiers battus, découvrir les sites incontournables de manière originale, changer sa manière de voyager : assister à un opéra dans les thermes de Caracalla, découvrir les illusions optiques du Palazzo Spada, rechercher les secrets de l'île Tibérine, goûter aux spécialités de l'ancien ghetto, explorer les trésors baroques de la ville (oeuvres du Caravage, palais Barberini...), faire ses emplettes au marché aux puces de Porta Portese, le plus vieux de la capitale italienne, canoter sur le lac de la villa Borghèse, la via Appia à vélo... Des pages magazine écrites par des experts sur les aqueducs romains, les édifices de la période fasciste, les places de la ville, les chats... Des suggestions d'excursions : les plages de Nettuno, le lac de Castel Gondolfo, les vins de Castelli Romani... De nombreuses cartes simplifiées pour se localiser en un coup d'oeil et un plan détachable de la ville.