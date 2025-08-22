Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

Cette femme qui nous regarde

Alain Mabanckou

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans un récit vibrant, où réalité et fiction se répondent, Alain Mabanckou retrace la vie d'Angela Davis au miroir de la sienne. Le destin d'Alain Mabanckou est singulièrement lié à celui d'Angela Davis. Enfant, il voyait l'autobiographie de la militante américaine trôner dans la bibliothèque familiale, au Congo. Depuis, il partage le combat inlassable qu'elle mène contre le racisme et pour les droits civiques aux Etats-Unis. Un jour, leurs chemins se croisent. La "rencontre" a enfin lieu. Pour Alain Mabanckou, c'est une révélation. Plus jamais il ne considèrera son pays d'adoption, les Etats-Unis, de la même manière. Désormais, il retourne en France et au Congo avec la conviction de la fraternité chevillée au corps. "C'est à la fois un roman, un livre d'histoire et une ode à une femme d'exception qui refuse le statut d'icône". L'Humanité Né au Congo-Brazzaville, Alain Mabanckou enseigne la littérature à l'université de Californie à Los Angeles. Poète et romancier, son oeuvre, couronnée en 2012 par l'Académie française est traduite en une vingtaine de langues. Parmi ses succès unanimement salués, citons Verre Cassé , Mémoires de porc-épic (prix Renaudot 2006), Black Bazar ou encore Petit Piment.

Par Alain Mabanckou
Chez Points

|

Auteur

Alain Mabanckou

Editeur

Points

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Cette femme qui nous regarde par Alain Mabanckou

Commenter ce livre

 

Cette femme qui nous regarde

Alain Mabanckou

Paru le 22/08/2025

168 pages

Points

6,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041425518
9791041425518
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.