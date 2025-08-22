Cette femme qui nous regarde

Dans un récit vibrant, où réalité et fiction se répondent, Alain Mabanckou retrace la vie d'Angela Davis au miroir de la sienne. Le destin d'Alain Mabanckou est singulièrement lié à celui d'Angela Davis. Enfant, il voyait l'autobiographie de la militante américaine trôner dans la bibliothèque familiale, au Congo. Depuis, il partage le combat inlassable qu'elle mène contre le racisme et pour les droits civiques aux Etats-Unis. Un jour, leurs chemins se croisent. La "rencontre" a enfin lieu. Pour Alain Mabanckou, c'est une révélation. Plus jamais il ne considèrera son pays d'adoption, les Etats-Unis, de la même manière. Désormais, il retourne en France et au Congo avec la conviction de la fraternité chevillée au corps. "C'est à la fois un roman, un livre d'histoire et une ode à une femme d'exception qui refuse le statut d'icône". L'Humanité Né au Congo-Brazzaville, Alain Mabanckou enseigne la littérature à l'université de Californie à Los Angeles. Poète et romancier, son oeuvre, couronnée en 2012 par l'Académie française est traduite en une vingtaine de langues. Parmi ses succès unanimement salués, citons Verre Cassé , Mémoires de porc-épic (prix Renaudot 2006), Black Bazar ou encore Petit Piment.