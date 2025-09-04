Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Les meilleures expériences en Italie

Lonely Planet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Pour vivre la destination au plus près Un guide Lonely Planet pour s'imprégner de la culture, de l'art de vivre et des paysages italiens et vivre une expérience immersive dans le pays. Regarder, marcher, écouter, sentir, goûter, un guide qui fait appel à tous les sens pour vivre intensément son séjour. Des pages introductives thématiques pour aborder le pays sous tous les angles : grands musées et trésors artistiques, vestiges antiques, gastronomie, régions viticoles, sites parfaits pour une idylle, fêtes, musique et danses, activités de plein air, îles et plages de rêve... Les régions italiennes à ne pas manquer (Rome, Venise et la Vénétie, Milan et les lacs, Turin le Piémont et les Cinque Terre, Bologne et l'Emilie-Romagne, Florence et la Toscane, Naples et le Sud) traitées sous forme d'activités, de promenades et de visites incontournables ou insolites. Des cartes des principales régions et des clés pour construire son trajet en un clin d'oeil. De nombreuses propositions d'activités nature et de plein air (ski dans les Dolomites, randonnée à pied et à vélo en Calabre, exploration des îles protégées du parc marin toscan, baignade au large de la côte Amalfitaine, farniente sur les plages et criques de Sardaigne...) pour se ressourcer et s'émerveiller de paysages grandioses. Un guide épicurien : art de vivre, plaisirs de la table, grands crus et produits du terroir à découvrir loin des foules. Et toujours : des informations pratiques pour préparer son séjour et ses visites. Une superbe carte détachable du pays (49 x 62 cm ! ) avec les incontournable par région et des propositions d'itinéraires.

Par Lonely Planet
Chez Lonely Planet

|

Auteur

Lonely Planet

Editeur

Lonely Planet

Genre

Italie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les meilleures expériences en Italie par Lonely Planet

Commenter ce livre

 

Les meilleures expériences en Italie

Lonely Planet

Paru le 04/09/2025

390 pages

Lonely Planet

17,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384927364
9782384927364
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.