Les meilleures expériences en Italie

Pour vivre la destination au plus près Un guide Lonely Planet pour s'imprégner de la culture, de l'art de vivre et des paysages italiens et vivre une expérience immersive dans le pays. Regarder, marcher, écouter, sentir, goûter, un guide qui fait appel à tous les sens pour vivre intensément son séjour. Des pages introductives thématiques pour aborder le pays sous tous les angles : grands musées et trésors artistiques, vestiges antiques, gastronomie, régions viticoles, sites parfaits pour une idylle, fêtes, musique et danses, activités de plein air, îles et plages de rêve... Les régions italiennes à ne pas manquer (Rome, Venise et la Vénétie, Milan et les lacs, Turin le Piémont et les Cinque Terre, Bologne et l'Emilie-Romagne, Florence et la Toscane, Naples et le Sud) traitées sous forme d'activités, de promenades et de visites incontournables ou insolites. Des cartes des principales régions et des clés pour construire son trajet en un clin d'oeil. De nombreuses propositions d'activités nature et de plein air (ski dans les Dolomites, randonnée à pied et à vélo en Calabre, exploration des îles protégées du parc marin toscan, baignade au large de la côte Amalfitaine, farniente sur les plages et criques de Sardaigne...) pour se ressourcer et s'émerveiller de paysages grandioses. Un guide épicurien : art de vivre, plaisirs de la table, grands crus et produits du terroir à découvrir loin des foules. Et toujours : des informations pratiques pour préparer son séjour et ses visites. Une superbe carte détachable du pays (49 x 62 cm ! ) avec les incontournable par région et des propositions d'itinéraires.