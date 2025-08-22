Inscription
#Roman francophone

Sirocco

Giulio Macaione, Anouck Leroy-Callens

Mia termine le lycée et n'a qu'une idée en tête : devenir danseuse. Elle vit aux côtés d'un père affectueux qui a mis entre parenthèses sa vie intime pour l'élever, et d'une grand-mère extraordinaire qui la pousse à trouver sa voie à tout prix. Mais une nouvelle inattendue va bousculer leur quotidien : serait-ce le signe que chacun doit suivre son propre chemin ? Un récit à la fois intime et choral sur le rapport à l'existence et la liberté de choix à tout âge.

Par Giulio Macaione, Anouck Leroy-Callens
Chez Ankama éditions

Auteur

Giulio Macaione, Anouck Leroy-Callens

Editeur

Ankama éditions

Genre

Réalistes, contemporains

Sirocco

Giulio Macaione trad. Anouck Leroy-Callens

Paru le 22/08/2025

208 pages

Ankama éditions

11,00 €

9791033530695
