Mia termine le lycée et n'a qu'une idée en tête : devenir danseuse. Elle vit aux côtés d'un père affectueux qui a mis entre parenthèses sa vie intime pour l'élever, et d'une grand-mère extraordinaire qui la pousse à trouver sa voie à tout prix. Mais une nouvelle inattendue va bousculer leur quotidien : serait-ce le signe que chacun doit suivre son propre chemin ? Un récit à la fois intime et choral sur le rapport à l'existence et la liberté de choix à tout âge.