#Album jeunesse

Je suis un dinosaure

Matthew Scott

ActuaLitté
Un livre avec des découpes pour découvrir les formes amusantes des dinosaures ! Ce livre tout-carton avec des découpes permet de découvrir de jolis dinosaures colorés ! Des informations simples permettront aux plus petits une première exploration des dinosaures. Un ouvrage qui stimule les sens et la curiosité. - Des pages cartonnées faciles à manipuler pour les tout-petits. - Des faits simples à apprendre pour stimuler la curiosité. - Des mots et des onomatopées à répéter pour développer le vocabulaire. A découvrir dans la même collection : Je suis une voiture

Par Matthew Scott
Chez Merci les Livres

|

Auteur

Matthew Scott

Editeur

Merci les Livres

Genre

Livres animés (3 ans et +)

Je suis un dinosaure

Matthew Scott

Paru le 04/09/2025

7 pages

Merci les Livres

8,95 €

ActuaLitté
9782383557227
© Notice établie par ORB
