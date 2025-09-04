Je suis un dinosaure

Un livre avec des découpes pour découvrir les formes amusantes des dinosaures ! Ce livre tout-carton avec des découpes permet de découvrir de jolis dinosaures colorés ! Des informations simples permettront aux plus petits une première exploration des dinosaures. Un ouvrage qui stimule les sens et la curiosité. - Des pages cartonnées faciles à manipuler pour les tout-petits. - Des faits simples à apprendre pour stimuler la curiosité. - Des mots et des onomatopées à répéter pour développer le vocabulaire. A découvrir dans la même collection : Je suis une voiture