Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Beaux livres

La malle Louis Vuitton

Delphine Nègre-Bouvet, Laia Farran Graves

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Entre renommée internationale et artisanat d'art, Louis Vuitton a su préserver une fabrication française, faite main. Tout commence en 1858 lorsque, malletier au 4 Rue Neuve-des-Capucines à Paris, il invente la malle plate. Plus facile à empiler que celle à couvercle bombé. Elle rencontre un franc succès et devient le symbole du bagage moderne. Depuis, l'art du bagage a évolué et la maison Vuitton, bien qu'elle se soit largement agrandie, a conservé son esprit exigeant et innovant ; comme avec la création de la malle lit, ou bien bureau qui permet de transporter non seulement des livres, mais aussi une machine à écrire et un petit secrétaire d'appoint. Dans cet ouvrage mêlant documentation fouillée, images d'époque et photographies contemporaines, vous découvrirez comment Vuitton est devenue la marque que l'on connaît. Au fil des pages, la maison et ses ateliers vous ouvrent leurs portes et dévoilent les secrets de fabrication des quelques 350 valises et malles assemblées chaque année. Un livre précieux qui ravira les adeptes de la maison Vuitton, comme les férus de maroquinerie et les curieux de luxe.

Par Delphine Nègre-Bouvet, Laia Farran Graves
Chez Editions de l'Imprévu

|

Auteur

Delphine Nègre-Bouvet, Laia Farran Graves

Editeur

Editions de l'Imprévu

Genre

Accessoire de mode

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La malle Louis Vuitton par Delphine Nègre-Bouvet, Laia Farran Graves

Commenter ce livre

 

La malle Louis Vuitton

Laia Farran Graves trad. Delphine Nègre-Bouvet

Paru le 22/08/2025

160 pages

Editions de l'Imprévu

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791029511080
9791029511080
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.