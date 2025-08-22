La malle Louis Vuitton

Entre renommée internationale et artisanat d'art, Louis Vuitton a su préserver une fabrication française, faite main. Tout commence en 1858 lorsque, malletier au 4 Rue Neuve-des-Capucines à Paris, il invente la malle plate. Plus facile à empiler que celle à couvercle bombé. Elle rencontre un franc succès et devient le symbole du bagage moderne. Depuis, l'art du bagage a évolué et la maison Vuitton, bien qu'elle se soit largement agrandie, a conservé son esprit exigeant et innovant ; comme avec la création de la malle lit, ou bien bureau qui permet de transporter non seulement des livres, mais aussi une machine à écrire et un petit secrétaire d'appoint. Dans cet ouvrage mêlant documentation fouillée, images d'époque et photographies contemporaines, vous découvrirez comment Vuitton est devenue la marque que l'on connaît. Au fil des pages, la maison et ses ateliers vous ouvrent leurs portes et dévoilent les secrets de fabrication des quelques 350 valises et malles assemblées chaque année. Un livre précieux qui ravira les adeptes de la maison Vuitton, comme les férus de maroquinerie et les curieux de luxe.