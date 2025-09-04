Une adolescente piégée en ligne par un prédateur Alba, mène une vie paisible de collégienne avec ses parents et son grand frère Charly. Mais elle s'ennuie et son amitié avec son inséparable copine Uma ne lui suffit plus. Elle rêve d'ailleurs, comme son frère qui multiplie les rencontres en ligne. Alors pourquoi pas elle ? Elle s'inscrit sur un site en maquillant son identité -elle se vieillit, change de prénom, ... et rencontre Angie, un jeune homme de 19 ans, sensible, délicat et mystérieux. Au fil de leurs échanges, Alba s'invente une personnalité plus farouche et trouve chez Angie une attention, une écoute... Petit à petit, elle se laisse séduire et sa vie virtuelle prend le pas sur sa vie réelle... Jusqu'au jour ou Angie lui parle de son cousin, un photographe célèbre, qui prépare une expo à New-York et cherche des modèles... Alba hésite à lui envoyer des photos dénudées, mais Angie est si doux et son cousin - ses réseaux sociaux en témoignent - si célèbre... Le piège se referme et l'idylle va se transformer en cauchemar...