Un carnet de chant sacrés chamaniques à emporter partout avec soi. Recentrage, soins énergétiques, rituels... laissez-vous emporter par la vibration du bien-être ! Grâce à ces nombreux QR Codes, choisissez le chant qui vous appelle pour vous recentrer, vous apaiser et harmoniser votre âme ! Si vous tenez ce carnet entre vos mains, c'est que le chant, quelque part en vous, vous appelle. Ce Carnet de Chants Chamaniques est là pour y répondre. C'est un appel planétaire à entrer dans le vibratoire. Il vous permet d'accoster sur les rives du chant magique, puis de naviguer en eaux profondes. Il s'emporte partout, dans votre poche ou votre sac à main ; traîne sur la table du salon ; vous pouvez y noter vos idées ou vos ressentis en écoutant les nombreux enregistrements qui s'y trouvent. Qu'importe. Utilisez ce carnet comme un outil pour faire entrer la magie dans votre réel, pour intégrer le chant dans la vie de tous les jours comme dans les moments les plus intenses. Tout est vibration et habiller ce Tout de sons est un des plus beaux hommages que nous puissions rendre au Grand Mystère... qui n'attend que vous.