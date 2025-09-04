Inscription
La sagesse interdite

Stephan Schillinger

Un livre de référence sur le lien entre les psychédéliques et les spiritualités du monde, dans une édition revue et augmentée. " Je fais le pari que cet ouvrage va devenir une référence incontournable dans le domaine de la spiritualité et qu'il sera abondamment cité pour ses perles de sagesse, ses brillantes métaphores et ses éclairs de conscience fulgurants. " Dr Olivier Chambon psychiatre et psychothérapeute. Des breuvages mythiques décrits dans les textes fondateurs des religions orientales aux états modifiés de conscience des plus grands prophètes, en passant par la nature originelle de l'eucharistie chrétienne, Stephan Schillinger explore ce qu'Huston Smith, l'historien religieux le plus influent du XXe siècle, appelait " le secret le mieux gardé de l'histoire ". En s'appuyant sur les travaux de chercheurs américains, ainsi que sur des preuves scientifiques et historiques, l'auteur partage sa réflexion sur l'origine de la spiritualité et des grand courants religieux qui ont suivi. Rigoureusement et abondamment sourcée, sa démonstration explore des questions et des hypothèses révolutionnaires sur la nature de la réalité et des expériences psychédéliques permettant d'accéder aux états de conscience élargis qu'il présente comme l'origine du sentiment spirituel. Il révèle les ponts brûlés entre deux rives. L'une abandonnée, celle des plantes sacrées, psychédéliques et enthéogènes que nous redécouvrons ici, à la lumière de la science. Et l'autre, lieu de la plupart des traditions spirituelles et religions, objets de nombreuses interprétations. Ce livre s'adresse à tous ceux qui, engagés sur le chemin du Soi ou dans une quête spirituelle, désirent explorer leur conscience, la nature de la réalité, et interrogent ce qu'ils perçoivent ou connaissent du monde. A ceux qui cherchent des réponses aux fameuses questions restées en suspens depuis des millénaires.

Par Stephan Schillinger
Chez Editions Véga

|

Auteur

Stephan Schillinger

Editeur

Editions Véga

Genre

Méditation et spiritualité

La sagesse interdite

Stephan Schillinger

Paru le 18/09/2025

368 pages

Editions Véga

19,90 €

9782381354903
