#Album jeunesse

Barroux

Le roi s'ennuie. Rien n'y fait, rien ne le distrait. Mais voilà qu'un matin, dans son bain, il a une idée de génie : organiser un cache-cache géant. Il compte, les animaux se cachent. Et nul n'est plus fort que notre roi au jeu de cache-cache. Des plus petites bestioles du fond des mers aux grands aigles royaux sur les cimes, il trouve tout le monde en un temps record. Tout le monde ? Euh pas vraiment... mais puisque le roi s'est tant amusé, pour ne pas le contrarier, on décide de ne pas parler du dodo de Madagascar ou du tigre de Tasmanie, toujours introuvables à ce jour... Une histoire tendre pour aborder avec humour le sujet grave des animaux disparus et sensibiliser les plus petits à la protection animale.

Par Barroux
Chez Seuil jeunesse

Auteur

Barroux

Editeur

Seuil jeunesse

Genre

Seuil

Où êtes-vous ?

Barroux

Paru le 22/08/2025

40 pages

Seuil jeunesse

5,00 €

9791023521962
