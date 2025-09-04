Inscription
Les vérités cachées de l'épuration

Dominique Lormier

ActuaLitté
L'épuration : soif de justice ou désir de vengeance ? A la Libération, la France célèbre la victoire contre l'occupant nazi. Entre 1944 et 1953, on juge, on condamne, on tond, on exécute. Mais derrière cette apparente justice, une réalité bien plus complexe - et parfois dérangeante - se dessine. Ce livre démonte la légende dorée d'une épuration exemplaire. A travers une enquête fouillée, Dominique Lormier révèle comment les grands responsables de la collaboration économique, préfectorale, judiciaire ou policière ont souvent échappé aux sanctions. Pendant ce temps, des innocents, des résistants sincères ou de simples femmes accusées de liaisons avec l'ennemi, subissent les pires violences. L'épuration sauvage, aux allures de règlements de comptes, sème la terreur dans les villes et les campagnes. De l'affaire Brasillach à la carrière tranquille de hauts fonctionnaires compromis tels que René Bousquet, Maurice Sabatier et Maurice Papon, en passant par les paradoxes de Sartre ou Duras, cet ouvrage dresse un tableau nuancé - et parfois révoltant - d'un moment clé et tragique de notre Histoire. Il interroge : qui a réellement payé pour la collaboration ? Qui a été protégé ? Et pourquoi ? Une plongée passionnante et implacable dans l'un des grands tabous de la mémoire collective française. Dominique Lormier, historien et écrivain, membre de l'Institut Jean-Moulin, prix de la Légion d'honneur, est considéré comme l'un des meilleurs spécialistes de la Seconde Guerre mondiale et de la Résistance. Il est l'auteur d'une centaine d'ouvrages dont Nouvelles Histoires extraordinaires de la Résistance et Les Combattantes de la liberté chez Alisio.

Par Dominique Lormier
Chez Leduc.s éditions

|

Auteur

Dominique Lormier

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

ouvrages généraux

Les vérités cachées de l'épuration

Dominique Lormier

Paru le 04/09/2025

272 pages

Leduc.s éditions

20,90 €

9782379354809
