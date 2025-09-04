Inscription
#Essais

Jeu des 7 vies de l'enseignante-chercheuse

Maud Pérez-Simon, Gabriel Perez-simon

ActuaLitté
Un jeu de 7 familles humoristique sur le métier d'enseignante-chercheuse. L'historique du jeu en quelques mots Maud Pérez-Simon est chercheuse en littérature médiévale, spécialiste de la relation texte-image. Elle a été nommée à l'Institut universitaire de France pour un projet de recherche sur les plafonds peints médiévaux. Elle parcourt l'Europe avec son fils, de ses 7 à ses 12 ans, à la découverte de plafonds anciens. Il dessine et cartographie, elle photographie et interprète. C'est donc tout naturellement qu'elle a associé Gabriel à sa réflexion quand elle a été sollicitée par "La nuit des chercheurs" pour expliquer la vie et la carrière d'un enseignant chercheur par le biais d'un jeu de cartes. Le jeu de 7 familles s'est imposé comme le meilleur modèle pour montrer la diversité des tâches, des engagements et des sollicitations du métier. Maud a choisi les catégories, défini les familles et a laissé Gabriel donner libre cours à son inventivité et à son humour pour les dessins, sans se douter qu'il le ferait avec un certain esprit critique.

Par Maud Pérez-Simon, Gabriel Perez-simon
Chez Presses Sorbonne Nouvelle

|

Auteur

Maud Pérez-Simon, Gabriel Perez-simon

Editeur

Presses Sorbonne Nouvelle

Genre

Jeux

Jeu des 7 vies de l'enseignante-chercheuse

Paru le 11/09/2025

45 pages

Presses Sorbonne Nouvelle

8,50 €

ActuaLitté
9782379061448
