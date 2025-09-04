Inscription
#Essais

Almanach plantes aromatiques & médicinales

Les créations du pélican

ActuaLitté
L'Almanach des Plantes Aromatiques et Médicinales est un excellent guide pour ceux qui s'intéressent à l'utilisation des plantes pour la santé et le bien-être. Il propose une multitude d'informations sur les propriétés médicinales des plantes, leurs usages traditionnels, ainsi que des conseils sur la culture et la récolte. Description des plantes : Informations sur les différentes plantes médicinales et aromatiques, y compris leur apparence, habitat et caractéristiques. Propriétés médicinales : Détails sur les bienfaits pour la santé de chaque plante, ainsi que les affections qu'elles peuvent aider à traiter. Recettes et préparations : Instructions pour préparer des tisanes, huiles essentielles, teintures, et autres remèdes à base de plantes. Conseils de culture : Informations sur la manière de cultiver ces plantes dans votre jardin ou sur votre balcon, y compris les conditions de sol et d'ensoleillement. Anecdotes et traditions : Histoires et usages traditionnels des plantes dans différentes cultures.

Par Les créations du pélican
Chez Les Créations du Pélican

|

Auteur

Les créations du pélican

Editeur

Les Créations du Pélican

Genre

Calendriers adulte

Almanach plantes aromatiques & médicinales

Les créations du pélican

Paru le 02/10/2025

128 pages

Les Créations du Pélican

12,90 €

ActuaLitté
9782374008349
© Notice établie par ORB
