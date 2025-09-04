La parole donnée

Sous couvert d'un reportage sur les difficultés des agriculteurs bretons, Lena Clément jeune journaliste pour un grand hebdomadaire parisien débarque un soir d'hiver à Quiberon dans le Morbihan, où elle a passé son enfance, répondant à l'appel au secours de son grand-père Paul Le Quellec, victime d'un mystérieux "corbeau" qui le force, à coup de lettres anonymes et de mises en garde de plus en plus explicites, à obéir à de pressantes injonctions Toutes se référent aux massacres de Quiberon de 1795 ordonnés par le général Hoche et aux drames affreux de 1944 et aux violences extrêmes faites à des femmes à la Libération. S'insert en fait dans cette évocation de ces épisodes tragiques et meurtriers , l'histoire de deux anciens camarades de classe pendant la guerre, dont Lena mesure au fil des rencontres et des évènements le poids des terribles secrets qui pèsent sur les descendants de survivants de cette époque et la concerne bien davantage qu'elle ne pouvait l'imaginer. Lena découvre ains la nécessité d'entretenir la mémoire, comme celle de protéger la terre et l'océan, face à des faits historiques qui sont là, précis et durs, visant à éclairer les problématiques d'un temps présent qui a oublié son passé.