Broken Promises

Lisa-Lou et Zeus étaient autrefois inséparables. Deux âmes liées par des promesses... jusqu'à ce que la trahison et les non-dits les séparent. Aujourd'hui, ils se retrouvent sur le même campus, piégés dans un jeu qu'ils n'ont pas choisi. Le frère de Zeus orchestre une compétition où chaque épreuve est liée à un péché capital. Lisa-Lou n'a pas le droit à l'erreur : une seule faiblesse, et elle replonge dans un cauchemar dont elle a mis des années à s'échapper. Zeus, lui, sait que les jeux de son frère ne sont jamais anodins... et que cette fois, Lisa-Lou en est la cible. Ils auraient dû rester éloignés. Ils auraient dû se haïr. Mais quand la survie devient une question de stratégie et que le passé refait surface, la ligne entre haine et désir devient plus trouble que jamais