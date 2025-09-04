Inscription
#Roman francophone

Broken Promises

Moira Clarke

ActuaLitté
Lisa-Lou et Zeus étaient autrefois inséparables. Deux âmes liées par des promesses... jusqu'à ce que la trahison et les non-dits les séparent. Aujourd'hui, ils se retrouvent sur le même campus, piégés dans un jeu qu'ils n'ont pas choisi. Le frère de Zeus orchestre une compétition où chaque épreuve est liée à un péché capital. Lisa-Lou n'a pas le droit à l'erreur : une seule faiblesse, et elle replonge dans un cauchemar dont elle a mis des années à s'échapper. Zeus, lui, sait que les jeux de son frère ne sont jamais anodins... et que cette fois, Lisa-Lou en est la cible. Ils auraient dû rester éloignés. Ils auraient dû se haïr. Mais quand la survie devient une question de stratégie et que le passé refait surface, la ligne entre haine et désir devient plus trouble que jamais

Par Moira Clarke
Chez Editions ESI

|

Auteur

Moira Clarke

Editeur

Editions ESI

Genre

Romance sexy

Broken Promises

Moira Clarke

Paru le 04/09/2025

477 pages

Editions ESI

16,90 €

ActuaLitté
9782371267602
© Notice établie par ORB
