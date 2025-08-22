Inscription
#Beaux livres

L’amour de la peinture

Tiphaine Samoyault, Agnès Thurnauer

ActuaLitté
Interrogeant l'activité picturale en tant que langage et le langage dans son rapport au domaine pictural, l'écriture est au centre de la recherche d'Agnès Thurnauer depuis plusieurs dizaines d'années. L'artiste poursuit en effet une réflexion qui (re)met en question la façon dont le texte et l'espace entrent en résonnance pour modeler un espace de représentation qui conditionne le regard - ainsi, par exemple, celui porté sur la femme et sa place dans le milieu de l'art, sujet particulièrement mis en lumière dans son travail. Tissant avec les mots un lien étroit et constant, elle les inscrit au coeur de son oeuvre dans un rapport sensible, dont ces notes d'atelier sont une nouvelle preuve. Consignées depuis 2009, elles participent pleinement de sa recherche et nous permettent d'entrer de plain-pied dans le lieu actif de sa création. Cet ouvrage dévoile - au fil des jours, des événements et des rencontres - les pensées qu'Agnès Thurnauer saisit sur le vif pour questionner sa pratique, à travers une matière vivante qui abreuve son art.

Par Tiphaine Samoyault, Agnès Thurnauer
Chez L'Atelier Contemporain

|

Auteur

Tiphaine Samoyault, Agnès Thurnauer

Editeur

L'Atelier Contemporain

Genre

Ecrits sur l'art

L’amour de la peinture

Agnès Thurnauer

Paru le 22/08/2025

336 pages

L'Atelier Contemporain

25,00 €

ActuaLitté
9782850351907
