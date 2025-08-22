Inscription
Roman francophone

L'ombre de la Belle

Eugène

ActuaLitté
La Belle au bois dormant s'endort pour un siècle. Cela, tout le monde le sait. Mais que se passe-t-il pendant ce temps ? Très vite, quelqu'un se réveille dans le château : c'est l'ombre de la Belle. Elle déchire le fil de nuit qui rattache toutes les ombres à leur propriétaire et part visiter le monde. L'ombre de la Belle croisera un savant extraordinaire qui a fondé l'ombrologie (la science des ombres), un dragon des glaces et un prince qui s'est fait brûler son ombre par le souffle du dragon... Un roman qui parle d'identité. Et surtout de cet être fascinant qui nous accompagne toute notre vie : notre ombre. Avec " L'ombre de la Belle ", Eugène part d'un conte classique pour en faire un roman plein de rebondissements.

Eugène
Editions Slatkine

|

Auteur

Eugène

Editeur

Editions Slatkine

Genre

Littérature francophone

L'ombre de la Belle

Eugène

Paru le 22/08/2025

192 pages

Editions Slatkine

25,00 €

ActuaLitté
9782832113899
© Notice établie par ORB
