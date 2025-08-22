La Belle au bois dormant s'endort pour un siècle. Cela, tout le monde le sait. Mais que se passe-t-il pendant ce temps ? Très vite, quelqu'un se réveille dans le château : c'est l'ombre de la Belle. Elle déchire le fil de nuit qui rattache toutes les ombres à leur propriétaire et part visiter le monde. L'ombre de la Belle croisera un savant extraordinaire qui a fondé l'ombrologie (la science des ombres), un dragon des glaces et un prince qui s'est fait brûler son ombre par le souffle du dragon... Un roman qui parle d'identité. Et surtout de cet être fascinant qui nous accompagne toute notre vie : notre ombre. Avec " L'ombre de la Belle ", Eugène part d'un conte classique pour en faire un roman plein de rebondissements.