#Essais

Patrons, la tentation Trump

Denis Lafay

ActuaLitté
6 novembre 2024. Le triomphe électoral de Donald Trump séduit jusqu'en France, notamment parmi les patrons. Pour preuve, les échanges décomplexés sur la messa­gerie professionnelle LinkedIn, des commentateurs - à visage découvert - exprimant leur admiration pour le président américain... et leur diatribe volontiers haineuse contre ceux qui "osent" contester ce qu'il incarne. Deux posts, publiés par l'auteur de ­l'essai au moment de l'investiture, illustrent le phénomène de manière spectaculaire. Ils sont le point de départ de cette enquête, éclairée d'expertises clés, qui ­s'emploie à comprendre pourquoi. Pourquoi Trump soulève l'enthou­siasme de décideurs économiques. Pourquoi des dirigeants d'entreprise, par nature responsables, approuvent ses agissements irresponsables. Pourquoi sa personnalité, son programme, ses méthodes permettent de déchiffrer leur propre "malaise" vis-à-vis "des" politiques, de l'Etat, de l'Europe, de la bureaucratie, du wokisme, de la démocratie. Pourquoi cette affinité reflète la sensibilité grandissante de patrons français pour l'extrême droite. Autant d'enseignements qui, au final, disent infiniment de l'objet, de la vocation de l'entreprise. Et des risques qui pèsent sur ses raisons d'être et de faire. Denis Lafay est journaliste, directeur de collection aux ­éditions de l'Aube.

Denis Lafay
Chez Editions de l’Aube

Auteur

Denis Lafay

Editeur

Editions de l’Aube

Genre

Actualité politique internatio

Patrons, la tentation Trump

Denis Lafay

Paru le 22/08/2025

208 pages

Editions de l’Aube

19,00 €

9782815968393
