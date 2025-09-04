Inscription
#Roman francophone

Universalisme noir

Régis Pio

ActuaLitté
Universalisme noir suit la voix d'un narrateur engagé, originaire de Fontenay-sous-Bois, qui cherche à comprendre ce que signifie être Noir dans la France d'aujourd'hui. Porté par ses amis Junon, Sabrina et Bakary, il se lance dans la création du Centre culturel et entrepreneurial Frantz Fanon, dans le quartier des Larris, pour donner corps à ses convictions. Le récit alterne chroniques urbaines et voyages, avec, à chaque étape, la pensée de Frantz Fanon comme boussole pour interroger le racisme, le postcolonialisme et les masques sociaux. L'écriture devient alors son refuge : fragments de vie et réflexions politiques s'y entremêlent sans didactisme. Universalisme noir mêle récit intime, analyse sociologique et carnet de route sur quatre continents, pour dresser le portrait nuancé d'une génération en quête d'émancipation. Un livre essentiel pour celles et ceux qui s'interrogent sur l'identité, l'universalisme et la place des diasporas postcoloniales dans le monde contemporain.

Par Régis Pio
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Régis Pio

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Littérature française

Universalisme noir

Régis Pio

Paru le 04/09/2025

230 pages

Editions L'Harmattan

21,00 €

ActuaLitté
9782336557700
© Notice établie par ORB
plus d'informations

