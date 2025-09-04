Le rôle de la CEDEAO dans la gestion des conflits en Afrique de l’Ouest

Cinquante ans après sa création, la CEDEAO (Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest) se retrouve à la croisée des chemins. Initialement conçue comme un projet d'intégration économique, elle s'est progressivement muée en acteur clé de la paix, de la sécurité et de la gouvernance dans un espace ouest-africain miné par l'instabilité. Mais que reste-t-il aujourd'hui de cette ambition ? Entre les coups d'Etat, les crises de légitimité, les dérives autoritaires et les échecs des médiations, l'organisation semble fragilisée, contestée, et parfois impuissante. Pourtant, la CEDEAO n'est pas condamnée à l'inaction. A travers une analyse rigoureuse et engagée, cet ouvrage met en lumière les failles, les blocages mais aussi les ressources et les pistes de réforme pour redonner sens et efficacité à l'intégration régionale. Peut-on encore croire en une CEDEAO porteuse de stabilité, de démocratie et de développement pour l'Afrique de l'Ouest ? Ce livre propose une réflexion critique mais constructive sur l'avenir de l'organisation à l'heure où de nouveaux défis politiques, sécuritaires, économiques et technologiques appellent à une refondation en profondeur.