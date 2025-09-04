Méthodologie de la recherche en Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication

Cet ouvrage est un guide destiné aux chercheurs et enseignants dans les sciences de l'information et de la communication. Il est didactique et permet aux étudiants en thèse de doctorat de maîtriser les processus de la recherche en sciences humaines appliquées au journalisme et à la communication avec des repères et des conseils pour éviter le piège des dogmes disciplinaires et les errements méthodologiques souvent constatés dans les productions scientifiques. On y trouve plusieurs dimensions de la recherche et des approches complémentaires sur les pratiques d'investigation, les méthodes de collecte de données, les techniques d'analyse quantitative et qualitative.