Les belles heures de Notre-Dame

Marie-Hélène Verdier

Il y a cinq ans, Notre-Dame de Paris luttait contre les flammes. Aujourd'hui elle est ressuscitée. Marie-Hélène Verdier, a tenu, au fil des mois, un journal qui fait vivre cette cathédrale de l'intérieur : sa liturgie, sa musique, ses fidèles, son histoire, tout en évoquant l'atmosphère de Paris, rendue insolite par l'épidémie. Chronique parisienne et légende dorée, ce livre, original par la diversité des points de vue, témoigne d'un esprit très français, attaché autant au coq qu'au clocher, à Marianne qu'à la Vierge Marie, maîtresse des lieux. C'est une page précise et fervente de l'histoire de Paris.

Paru le 04/09/2025

140 pages

Editions L'Harmattan

16,00 €

9782336544380
