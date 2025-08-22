Le totem de la discorde

Un groupe de Vikings vient d'arriver au village, et parmi eux, deux autres enfants, le turbulent Ulrik et sa gentille soeur Astrid. Alors que Sven et Tanka pensaient élargir leur groupe d'amis, ils n'arrivent pas à s'entendre avec ces nouveaux venus et ne se sentent plus à l'aise au village. Pour prendre un peu de distance, Sven choisit alors d'accompagner la tribu de Tanka à son campement d'hiver, suivi par sa cousine Helga. C'est un vrai bain de culture pour Sven, qui va découvrir les particularités du mode de vie des Amérindiens et apprendre à être plus indépendant. Mais la menace rôde, et une ombre inquiétante semble vouloir semer la discorde entre les clans indiens... C'est l'heure pour nos deux héros de mener l'enquête ! Avec ce deuxième tome, les auteurs se lancent dans une histoire longue qui leur permet d'explorer plus en profondeur des sujets de famille et de société, toujours avec humour et douceur.