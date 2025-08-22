Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Imaginaire

Le totem de la discorde

Brice Follet, Rémy Benjamin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un groupe de Vikings vient d'arriver au village, et parmi eux, deux autres enfants, le turbulent Ulrik et sa gentille soeur Astrid. Alors que Sven et Tanka pensaient élargir leur groupe d'amis, ils n'arrivent pas à s'entendre avec ces nouveaux venus et ne se sentent plus à l'aise au village. Pour prendre un peu de distance, Sven choisit alors d'accompagner la tribu de Tanka à son campement d'hiver, suivi par sa cousine Helga. C'est un vrai bain de culture pour Sven, qui va découvrir les particularités du mode de vie des Amérindiens et apprendre à être plus indépendant. Mais la menace rôde, et une ombre inquiétante semble vouloir semer la discorde entre les clans indiens... C'est l'heure pour nos deux héros de mener l'enquête ! Avec ce deuxième tome, les auteurs se lancent dans une histoire longue qui leur permet d'explorer plus en profondeur des sujets de famille et de société, toujours avec humour et douceur.

Par Brice Follet, Rémy Benjamin
Chez Editions Dupuis

|

Auteur

Brice Follet, Rémy Benjamin

Editeur

Editions Dupuis

Genre

Aventure

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le totem de la discorde par Brice Follet, Rémy Benjamin

Commenter ce livre

 

Le totem de la discorde

Brice Follet, Rémy Benjamin

Paru le 22/08/2025

112 pages

Editions Dupuis

11,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782808509985
9782808509985
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” “On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé “Quand on découvre des livres comme ça, on n’a qu’une envie : en parler”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.