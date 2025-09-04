Point de suture retrace le destin de Doïnama, septième enfant de Guélëvar, médecin sénégalais emblématique, et de Poulodiery, son épouse dévouée. De son baptême à Dakar à sa carrière médicale, Doïnama incarne la résilience et la transmission des valeurs familiales, entre traditions africaines et modernité. A travers son parcours semé d'obstacles et de succès, elle honore l'héritage de son père, tout en se forgeant une identité propre. Ce roman poignant mêle histoire familiale, spiritualité et engagement social, célébrant les racines, la médecine comme sacerdoce, et les liens indéfectibles qui unissent les générations. Une ode à la persévérance et à l'amour, où chaque suture symbolise les épreuves surmontées.