Maths

François Cottet-Emard

ActuaLitté
Une méthode inédite pour résoudre les 400 exercices de maths (algèbre, analyse et probabilités) avec leur corrigés, proposés dans ce livre. Ce livre n'est pas un recueil classique d'exercices. Il apprend à réfléchir efficacement face à un énoncé. Quels sont les résultats fondamentaux mobilisables ? Quelles sont les bonnes questions à se poser avant de se lancer dans la résolution ? A travers une approche novatrice, ce livre propose : - une sélection claire des outils théoriques de niveau L1-L2 (sans démonstration), - une liste structurée des objectifs et types de questions que l'étudiant doit se poser devant un exercice, - une méthode pour choisir les bons outils en fonction de chaque situation. Le lecteur apprend ainsi à construire une démarche rigoureuse et autonome. Les énoncés des exercices sont intégrés dans le livre papier, tandis qu'une partie des corrigés, des illustrations graphiques et des compléments pédagogiques sont disponibles en ligne. Un outil précieux pour les étudiants en mathématiques, physique ou toute autre filière scientifique de premier cycle, qui souhaitent progresser dans la compréhension des sujets et du raisonnement mathématique.

Par François Cottet-Emard
Chez De Boeck supérieur

|

Auteur

François Cottet-Emard

Editeur

De Boeck supérieur

Genre

algèbre

Maths

François Cottet-Emard

Paru le 22/08/2025

392 pages

De Boeck supérieur

24,90 €

9782807367067
