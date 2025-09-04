Conceptions de la mort en Afrique de l’Ouest

Qu'est-ce que la mort ? Depuis l'aube des civilisations, la mort interroge et fascine. Du récit fondateur des mythes aux rites et pratiques qui l'entourent, en passant par l'épreuve intime du deuil, elle demeure une énigme universelle, un mystère insondable. Entre sphère publique et intimité, entre banalité du quotidien et solennité, la mort agit comme une force qui bouleverse les sociétés et plonge l'individu dans l'angoisse. Dans cet essai empreint de philosophie et d'anthropologie, l'auteur explore la question de la finitude dans un contexte ouest-africain. Avec une approche herméneutique et sans prétendre à l'exhaustivité, il analyse les représentations et pratiques mortuaires qui façonnent les rapports entre les vivants et les défunts. Ces situations révèlent un dialogue implicite et permanent entre les deux mondes, fondant l'idée que toute société repose sur une quête d'immortalité.