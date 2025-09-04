Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Conceptions de la mort en Afrique de l’Ouest

Ibou Dramé Sylla

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Qu'est-ce que la mort ? Depuis l'aube des civilisations, la mort interroge et fascine. Du récit fondateur des mythes aux rites et pratiques qui l'entourent, en passant par l'épreuve intime du deuil, elle demeure une énigme universelle, un mystère insondable. Entre sphère publique et intimité, entre banalité du quotidien et solennité, la mort agit comme une force qui bouleverse les sociétés et plonge l'individu dans l'angoisse. Dans cet essai empreint de philosophie et d'anthropologie, l'auteur explore la question de la finitude dans un contexte ouest-africain. Avec une approche herméneutique et sans prétendre à l'exhaustivité, il analyse les représentations et pratiques mortuaires qui façonnent les rapports entre les vivants et les défunts. Ces situations révèlent un dialogue implicite et permanent entre les deux mondes, fondant l'idée que toute société repose sur une quête d'immortalité.

Par Ibou Dramé Sylla
Chez Editions L'Harmattan

|

Auteur

Ibou Dramé Sylla

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Ethnologie et anthropologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Conceptions de la mort en Afrique de l’Ouest par Ibou Dramé Sylla

Commenter ce livre

 

Conceptions de la mort en Afrique de l’Ouest

Ibou Dramé Sylla

Paru le 04/09/2025

250 pages

Editions L'Harmattan

26,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782336534947
9782336534947
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.